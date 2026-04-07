A Cassano Magnago, il centrodestra ha scelto Mario Ceriotti come candidato sindaco per le prossime elezioni comunali. La sua candidatura è stata annunciata come rappresentante delle liste di area, che presenteranno nuove formazioni alle urne. Ceriotti guiderà il centrodestra in entrambe le località di Cassano Magnago e Bienate, con l’intento di concorrere per la guida amministrativa.

Mario Ceriotti è il candidato scelto dal centrodestra per guidare l’amministrazione di Cassano Magnago e Bienate nelle prossime elezioni comunali. L’indicazione del settantacinquenne arriva in un momento di transizione politica, dopo che le dimissioni anticipate del sindaco Dario Candiani hanno lasciato un vuoto al vertice. L’obiettivo delle segreterie di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Nord è quello di ricompattare lo schieramento e persuadere i cittadini a rinnovare la fiducia alla coalizione. Un profilo tra esperienza e resilienza elettorale. La figura di Mario Ceriotti non è nuova agli elettori del territorio. Il candidato ha già tentato la scalata al primo cittadino in due occasioni, nel 2012 e nel 2017, scontrandosi entrambe le volte con Carla Picco, che per il centrosinistra riuscì a prevalere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassano Magnago: Ceriotti guida il centrodestra con liste nuove

Pallamano, Serie A1: Salerno batte Brixen, Cassano Magnago pareggia con EriceIntensa diciannovesima giornata per quanto riguarda la Serie A1 2025-26 dopo una brevissima pausa dovuta alla Coppa Italia ed alle qualificazioni...

Cassano Magnago: panchina viola e convegno per l’epilessiaIl comune di Cassano Magnago trasforma la sensibilizzazione contro l’epilessia in un atto concreto e simbolico per domenica 15 marzo, inaugurando una...

Si parla di: Elezioni, il centrodestra ha scelto. Il candidato sindaco è Mario Ceriotti; Elezioni il centrodestra ha scelto Il candidato sindaco è Mario Ceriotti.

Elezioni, il centrodestra ha scelto. Il candidato sindaco è Mario CeriottiCassano Magnago, in campo con la sua lista civica Amministrare Insieme ... msn.com