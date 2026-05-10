Cuggiono sfida elettorale tra Berra e Crespi | continuità o cambio?

A Cuggiono si avvicina il voto per le amministrative, con il confronto tra due candidati principali. Una lista presenta un nuovo candidato che si affianca al sindaco uscente, mentre l’altro propone un programma che include modifiche sulla gestione della sicurezza. Le elezioni si svolgeranno tra pochi giorni e i cittadini si preparano a scegliere tra continuità e cambiamento. La campagna elettorale si concentra su questi temi e sui nomi dei candidati che si presentano alle urne.

? Domande chiave Chi sono i nuovi candidati che affiancano Berra nella lista?. Come cambierà la gestione della sicurezza con la proposta di Crespi?. Perché il ritiro di Cucchetti ha stravolto gli equilibri elettorali?. Quali servizi essenziali rischiano di cambiare dopo il voto?.? In Breve Ritiro candidatura Giovanni Cucchetti e passaggio di consegne al vice Sergio Berra.. Lista Berra include Alemani, Baldo, Bugini, Cassani, Cislaghi, Colombo, Danelli, Di Carlo, Fusè, Mangialardi, Polloni, Ulivi.. Crespi propone lista Rinnoviamo con Balasso, Baroli, Candiani, Colombo, Locati, Marzullo, Mattiello, Pallanca, Pepe, Soldadino, Soncin, Vener.. Programma Crespi su sicurezza, viabilità e famiglie per Cuggiono e Castelletto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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