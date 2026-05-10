Elezioni comunali a Cuggiono la sfida sarà tra Sergio Berra e Riccardo Crespi
A Cuggiono, in provincia di Milano, le elezioni comunali sono in programma alla fine di maggio e vedranno sfidarsi due candidati con una lunga esperienza nel territorio. Da un lato, l’attuale vicesindaco che rappresenta un gruppo politico locale, dall’altro, un ex consigliere e assessore che ha ricoperto incarichi tra il 1998 e il 2012. La competizione si svolgerà in un contesto di continuità e storiche presenze politiche nel paese.
Cuggiono (Milano) – Alle elezioni amministrative di fine maggio a Cuggiono si contendono la poltrona di sindaco due persone già esperte di questioni locali: l ’attuale vicesindaco Sergio Berra per Cuggiono Democratica e Riccardo Crespi, già consigliere e assessore dal 1998 al 2012. Cuggiono Democratica si presenta con un chiaro intendimento di continuità rispetto alle amministrazioni passate, con la conferma dell’impegno di alcuni “volti storici“. Dopo la decisione del sindaco Giovanni Cucchetti di non ricandidarsi per motivi personali, il testimone è stato preso dal suo vice Sergio Berra. «Un passaggio di testimone che si inserisce in un percorso già avviato negli ultimi anni e che punta a mantenere una linea amministrativa coerente, arricchita però da nuovi contributi» affermano da Cuggiono Democratica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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