Elezioni comunali a Cuggiono la sfida sarà tra Sergio Berra e Riccardo Crespi

A Cuggiono, in provincia di Milano, le elezioni comunali sono in programma alla fine di maggio e vedranno sfidarsi due candidati con una lunga esperienza nel territorio. Da un lato, l’attuale vicesindaco che rappresenta un gruppo politico locale, dall’altro, un ex consigliere e assessore che ha ricoperto incarichi tra il 1998 e il 2012. La competizione si svolgerà in un contesto di continuità e storiche presenze politiche nel paese.

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