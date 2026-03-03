Corsico il centrodestra punta su Zuccherini | Concretezza per affrontare le sfide future

Il centrodestra di Corsico ha annunciato Gianmarco Zuccherini come candidato alle prossime elezioni comunali. La scelta è stata comunicata ufficialmente in un evento pubblico, segnando l'inizio della campagna elettorale. Zuccherini rappresenta la figura di riferimento del centrodestra locale, che punta sulla sua candidatura per affrontare le sfide future del Comune.

La campagna elettorale entra nel vivo e il centrodestra scende in campo annunciando il candidato: si tratta di Gianmarco Zuccherini. La candidatura è frutto di una decisione condivisa e fortemente voluta da tutte le forze della coalizione, con l’obiettivo di offrire alla città di Corsico una guida di alto profilo tecnico, fondata su serietà, competenza, esperienza e profonda conoscenza della macchina comunale. "Zuccherini - spiegano dalla coalizione - è una figura capace di portare metodo, capacità decisionale e concretezza al centro dell’azione amministrativa, mettendo sempre al primo posto l’interesse della comunità". A sostenerlo c’è una... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

