Elezioni Cervia insieme ai Rumours torna Sindacando e si apre la sfida goliardica tra i quattro candidati sindaci
A Cervia, le elezioni amministrative si avvicinano e si terranno il 24 e 25 maggio. Per presentare i candidati sindaci, i Rumours organizzano nuovamente l’evento “Sindacando”, una sfida goliardica tra i quattro aspiranti alla carica più alta del Comune. L’iniziativa mira a coinvolgere i cittadini attraverso un confronto informale tra i candidati, offrendo loro l’opportunità di farsi conoscere in un contesto diverso da quello delle campagne ufficiali.
Le elezioni amministrative di Cervia si avvicinano, e per far conoscere ai cittadini i candidati sindaci che il prossimo 24 e 25 maggio si propongono per guidare la prossima legislatura, i Rumours tornano a organizzare l'evento “Sindacando”. I quattro candidati in corsa, Mirko Boschetti, Marco.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Elezioni, a Cervia la Cooperativa bagnini invita al confronto i candidati sindaci: "Necessario un dialogo costruttivo"Le elezioni amministrative del prossimo 24 e 25 maggio si avvicinano, e anche a Cervia l'agone politico si scalda portando al centro alcuni dei temi...
Elezioni, si presentano i candidati della lista Cervia Fare Comune a sostegno di BoschettiIn vista delle elezioni amministrative, si è costituita la lista Cervia Fare Comune, a sostegno del candidato sindaco Mirko Boschetti.