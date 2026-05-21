Elezioni 2027 i musulmani per Roma incalzano il minisindaco Caliste | Rispetti gli impegni presi

Durante le elezioni del 2027, il movimento musulmani per Roma ha richiesto pubblicamente al minisindaco Mauro Caliste di rispettare gli impegni presi riguardo alla regolarizzazione dei luoghi di culto delle minoranze religiose. Il gruppo ha evidenziato come il sindaco si fosse impegnato a facilitare la fuoriuscita dal sommerso di queste strutture, ma finora non ci sarebbero stati interventi concreti in questa direzione. La questione è stata sollevata in diversi incontri pubblici e comunicati ufficiali.

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