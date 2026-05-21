Elezioni 2027 i musulmani per Roma incalzano il minisindaco Caliste | Rispetti gli impegni presi
Durante le elezioni del 2027, il movimento musulmani per Roma ha richiesto pubblicamente al minisindaco Mauro Caliste di rispettare gli impegni presi riguardo alla regolarizzazione dei luoghi di culto delle minoranze religiose. Il gruppo ha evidenziato come il sindaco si fosse impegnato a facilitare la fuoriuscita dal sommerso di queste strutture, ma finora non ci sarebbero stati interventi concreti in questa direzione. La questione è stata sollevata in diversi incontri pubblici e comunicati ufficiali.
I mussulmani per Roma incalzano il minisindaco Mauro Caliste: “Si era impegnato a favorire fuoriuscita dal sommerso dei luoghi di culto di tutte le minoranze. Cosa è stato fatto in questi cinque anni?”.Moschee bloccate e cimiteri mai costruiti. La vita dei musulmani a RomaUna frecciata che arriva. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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