Basta macchine Non se ne può più | il minisindaco Caliste risponde ai bambini al Moscerine Film Festival
Martedì 28 aprile, nel municipio di zona, si è tenuta la presentazione della quinta edizione del Moscerine Film Festival, una manifestazione dedicata a bambini sotto i 12 anni che vogliono fare cinema. Durante l’evento, il rappresentante locale ha risposto a un intervento di alcuni bambini, dicendo: “Basta macchine. Non se ne può più”. La manifestazione si svolge in un contesto di attenzione alle produzioni cinematografiche per i più giovani.
Martedì 28 aprile, in Campidoglio, è stata presentata la quinta edizione del Moscerine Film Festival, kermesse cinematografica dedicata a piccoli registi under 12.Tra i presenti anche Mauro Caliste, presidente del V Municipio di Roma Capitale, perché proprio nel territorio da lui governato.🔗 Leggi su Romatoday.it
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