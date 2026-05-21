Elena Radonicich interpreta Frau Klara in una commedia intitolata Cercasi tata disperatamente, diretta da Laura Chiossone e scritta da Pietro Seghetti e Greta Frontani. L'attrice ha raccontato di aver riscoperto un lato più leggero e umoristico di sé stessa durante le riprese, trovando divertente lavorare con un collega. La produzione presenta scene che mettono in evidenza un tono più spensierato rispetto ad altri ruoli interpretati dall'attrice in passato. La commedia è attualmente in scena e coinvolge diversi interpreti.

Se volete scoprire un lato inedito, più leggero e quasi comico, di Elena Radonicich, dovete vedere la commedia Cercasi tata disperatamente, per la regia di Laura Chiossone, soggetto e sceneggiatura di Pietro Seghetti e Greta Frontani. Per il ciclo Purché finisca bene, il film va in onda in prima serata su Rai1 domenica 24 maggio. Elena Radonicich spazia dal teatro al cinema, passando per la tv. Recentemente l’abbiamo vista nel ruolo di Fleur Jaeggy nel film Franco Battiato – Il lungo viaggio e ricordiamo tutti il personaggio di Eva Kofler nella serie Brennero ( leggi la nostra intervista ), solo per citare due dei suoi lavori più recenti. In Cercasi tata disperatamente la vediamo cimentarsi in una commedia sentimentale, accanto a Giorgio Pasotti, e con Neri Marcoré. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elena Radonicich è Frau Klara: “Ho riscoperto un tratto demenziale. Con Pasotti è stato divertente”

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