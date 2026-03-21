Max Verstappen ha partecipato oggi a un'uscita al Nürburgring, dove ha guidato una Mercedes AMG GT3 EVO n. Ha dichiarato di aver preso confidenza con la vettura e di aver trovato la sessione molto divertente. La sua presenza sulla pista ha attirato l'attenzione di appassionati e testimoni presenti, che hanno osservato le sue manovre durante il giro.

Max Verstappen è tornato al Nürburgring nella giornata odierna ed ha ottenuto una splendida prestazione con la prorpia Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 schierata da Winward Racing. Nel post gara l’auto è stata rimossa dalla graduatoria per aver utilizzato un treno extra di gomme rispetto a quelle consentite, un errore che ha compromesso una giornata perfetta. Il 28enne ha ottenuto la prima pole in carriera nell’Inferno Verde e si è distinto in una bellissima lotta contro l’Audi di Christopher Haase nei primi sette giri dell’evento. L’olandese si è alternato al volante con Daniel Juncadella e Jules Gounon, il tridente verrà ricomposto nelle prossime settimane in vista della dodici ore di metà maggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen dopo il Nürburgring: “Ho preso confidenza con la vettura ed è stato davvero divertente”

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