Barbara De Rossi ha raccontato che il suo rapporto con il marito, Simone Fratini, è nato come una passione fisica. Durante un’intervista, l’attrice ha spiegato che il loro legame è iniziato in modo intenso e coinvolgente. La coppia si è conosciuta in un momento in cui l’attrice stava frequentando anche altri partner, tra cui alcuni ex. La storia tra De Rossi e Fratini si è sviluppata nel tempo, portando a un legame stabile.

L’amore tra Barbara De Rossi e il marito Simone Fratini ha avuto un inizio travolgente. “È nato tutto come una grande passione fisica”, ha raccontato Barbara De Rossi, parlando del loro legame durante un’intervista. «Sono una donna che fa sesso solo se è innamorata e per molto tempo io e mio marito passavamo intere giornate chiusi in camera facendo l’amore giorno e notte. Ero io ad uscire dalla camera solo per fare qualche toast e mangiare qualcosa. Quando ho conosciuto Simone avevo alle spalle una storia tossica, poi è arrivato lui e ha rimesso a posto tutto. Ora vivo in Toscana e siamo molto felici», ha confessato Barbara De Rossi. Con il suo primo marito, Andrea Busiri Vici, era finita per un tradimento (di lui).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono il marito Simone Fratini e gli ex di Barbara De Rossi: “Con lui ho riscoperto la passione”

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