Prato della Valle | simboli storie e trasformazioni
Prato della Valle, grande spazio pubblico nel cuore della città, si presenta con una vasta area circondata da canali e statue. Nel corso degli anni, ha subito diverse trasformazioni, diventando un punto di riferimento per eventi pubblici e momenti di aggregazione. La piazza ospita numerosi monumenti e fontane, testimonianze di un passato ricco di storia. Durante le ore serali, il luogo acquista un’atmosfera diversa, con luci che evidenziano le sue caratteristiche architettoniche e artistiche.
Quando la luce del giorno si abbassa e la città rallenta, Prato della Valle diventa ancora più suggestivo. Le statue cambiano volto, l’acqua riflette le luci della sera e uno dei luoghi più iconici di Padova si trasforma in un grande teatro a cielo aperto. Questa passeggiata guidata serale ci. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Le Rhône : des Alpes à la Camargue, un fleuve de trésors | Trésors du Patrimoine
Sullo stesso argomento
Prato della Valle capitale della cucina di strada e dei sapori del mondoPadova ospiterà da oggi 12 aprile fino a mercoledì 15 nello splendido scenario di Prato della Valle la sedicesima tappa della decima edizione...
Il sole scivola piano sulla città, accarezzando ogni angolo con una luce calda e delicata. Nel cuore di Prato della Valle, l’acqua raccoglie gli ultimi bagliori del giorno, mentre la Basilica di Santa Giustina, osservata dal suo lato più nascosto, accompagna quest facebook
Festa per 22mila in Prato della Valle a Padova, due feriti per ustioniI festeggiamenti di fine anno in Prato della Valle dove, anche quest'anno, è stato organizzato il concerto di Capodanno, si sono svolti senza criticità dal punto di vista della sicurezza. La serata è ... ansa.it
Capodanno con mille droni nel cielo di Prato della Valle a Padova, fuochi d'artificio a Venezia: countdown in piazzaDai tradizionali fuochi sul bacino San Marco a Venezia all’innovativi droni luminosi in Prato della Valle a Padova fino al concerto a Verona con i finalisti di X Factor: la piazza si conferma il ... corrieredelveneto.corriere.it