Strage a Modena il presidente della Campania | Massima solidarietà alle persone ferite alle loro famiglie e a tutta la comunità
Un grave incidente si è verificato a Modena, provocando numerosi feriti e suscitando grande preoccupazione tra la popolazione locale. Il presidente della regione vicina ha espresso solidarietà e vicinanza alle persone coinvolte, alle loro famiglie e all’intera comunità. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, mentre le autorità stanno lavorando per capire le cause dell’accaduto e coordinare le operazioni di soccorso. La comunità si trova ora ad affrontare questa difficile situazione.
“Quanto accaduto a Modena lascia sgomenti. Esprimo massima vicinanza e solidarietà alle persone ferite, alle loro famiglie e a tutta la comunità modenese. Un sentito ringraziamento ai soccorritori e alle forze dell’ordine per il lavoro che stanno svolgendo in queste ore drammatiche”. Lo ha detto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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