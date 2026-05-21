Il sindaco si è recato presso i cancelli dello stabilimento Electrolux, esprimendo solidarietà ai lavoratori coinvolti dalla crisi aziendale. La situazione ha suscitato preoccupazioni riguardo alle ripercussioni sull’indotto economico della zona, in particolare sul territorio del pordenonese. È stato convocato un tavolo urgente tra rappresentanti delle istituzioni e dell’azienda per discutere possibili soluzioni. La crisi ha portato a una discussione immediata sulle future strategie di tutela occupazionale e sulla continuità della produzione.

? Domande chiave Come influirà la crisi di Electrolux sull'indotto economico del pordenonese?. Quali soluzioni proporrà il tavolo urgente tra istituzioni e azienda?. Chi dovrà garantire la tutela delle famiglie colpite dalla vertenza?. Perché il sindaco ha chiesto un confronto immediato con i sindacati?.? In Breve Rischio per l'intero indotto economico e sociale della provincia di Pordenone.. Richiesta comunale di tavolo urgente tra istituzioni, azienda e sindacati.. Impatto diretto sulle famiglie e sulle attività commerciali di Porcia.. Il sindaco di Pordenone, Basso, si è recato personalmente davanti ai cancelli dello stabilimento Electrolux di Porcia per manifestare vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie colpite dalla crisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Electrolux, il sindaco Basso ai cancelli: solidarietà per i lavoratori

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