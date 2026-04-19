I locali e i piatti preferiti dal governatore de Pascale | VIDEO

Il governatore de Pascale ha condiviso alcuni dei locali e dei piatti che preferisce, come mostrato in un video. La cucina è considerata uno degli elementi più riconoscibili dell’Emilia-Romagna, regione nota per le sue specialità. Sebbene ci siano differenze tra Emilia e Romagna, entrambe le aree condividono molte affinità gastronomiche.

Se c’è una cifra di riconoscibilità dell’Emilia-Romagna, quella è senza ombra di dubbio la cucina. Nonostante le differenze tra le due aree, Emilia e Romagna hanno ovviamente diversi punti di convergenza.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayPrimo fra tutti, l’orgoglio della cucina.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate I salesiani dell'Istituto Orselli celebrano San Giovanni Bosco. E al San Luigi arriva il governatore de PascaleI salesiani dell’Istituto Orselli celebrano sabato la festa del loro fondatore, San Giovanni Bosco per la prima volta con il nuovo direttore don... Leggi anche: Cpr a Bologna, il governatore de Pascale ci ripensa. Dopo averle prese sia dalla destra che dalla sinistra Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: de Pascale: Innovazione e sostenibilità per garantire le migliori cure a tutti; Inaugurata all’ospedale di Argenta (Fe) la nuova risonanza magnetica di ultima generazione; Gli aeroporti di de Pascale: Bologna più intercontinentale, Riviera più internazionale; Motor Valley vale 347 miliardi, de Pascale: Investire qui per salvare l'automotive. Napoli ancora una volta conquista la vetta mondiale nell’ambito della lotta ai tumori: il direttore dell’Unità di Oncologio Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Tumori “Pascale”, Paolo Ascierto, è stato nominato primo oncologo - facebook.com facebook Suor Pascale Nicolas, carmelitana, è impegnata nel lebbrosario di Douala. Presente alla messa al Japoma Stadium, la suora sottolinea il conforto che le parole di Leone XIV sono state per tutti coloro che sono emarginati. #papaincamerun Leggi l’articolo x.com