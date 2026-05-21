Electrolux De Pascale | Piano da rigettare Forlì si mobilita

In un contesto di crescente preoccupazione, Electrolux ha presentato un piano che è stato respinto dal rappresentante sindacale locale. La decisione ha portato molte persone a scendere in strada per manifestare il loro disappunto. La Regione ha chiesto al Governo di intervenire entro il 25 maggio per affrontare la situazione. Restano da chiarire le conseguenze del taglio dei posti di lavoro sull’indotto economico della zona e quali possano essere le misure di sostegno previste.

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? Domande chiave Come influenzerà il taglio dei posti di lavoro l'indotto romagnolo?. Perché la Regione chiede al Governo di intervenire il 25 maggio?. Quali sono le reali motivazioni aziendali dietro il piano di riorganizzazione?. Chi guiderà la resistenza dei sindaci davanti ai cancelli di Forlì?.? In Breve Taglio di 1.700 posti in Italia con 400 esuberi a viale Bologna.. Sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil chiedono chiarezza sul futuro del sito.. Assessore Giovanni Paglia e sindaco Enzo Lattuca partecipano al presidio di Forlì.. Tavolo ministeriale fissato per il 25 maggio presso il Mimit di Roma.. A Forlì, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale ha dichiarato che il piano di riorganizzazione di Electrolux è da rigettare senza possibilità di discussione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Electrolux, De Pascale: “Piano da rigettare”, Forlì si mobilita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Electrolux, il governatore de Pascale: “Piano da rigettare e basta, territorio pronto al conflitto”Forlì, 21 maggio 2026 - Al tavolo su Electrolux, in programma al Mimit il prossimo 25 maggio. Electrolux, De Pascale: "L'azienda vuole lasciare l'Italia: siamo pronti al massimo conflitto"De Pascale ha poi lanciato l'allarme sul futuro dello stabilimento di viale Bologna, definendo lo spettro dei licenziamenti solo come l'inizio: “È... Electrolux, il governatore de Pascale: Piano da rigettare e basta, territorio pronto al conflittoForlì, 21 maggio 2026 - Al tavolo su Electrolux, in programma al Mimit il prossimo 25 maggio., le Regioni si presenteranno con una voce molto chiara che oggi abbiamo condiviso con le organizzazioni s ... ilrestodelcarlino.it De Pascale a Forlì: Electrolux, piano da rigettare e poi si discute di soluzioniFORLI’. Electrolux deve subito ritirare il piano che prevede circa 400 esuberi a Forlì. Poi si può iniziare a discutere di azioni a sostegno ... corriereromagna.it