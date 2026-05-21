Dopo sei anni, Eld, il pastore che ha attraversato un grave incidente, cerca una casa. La sua vicenda ha attirato l’attenzione di molte persone, che si sono interessate alla sua storia di recupero. Eld ha evitato l’amputazione della zampa grazie a un intervento chirurgico e a cure specifiche. È un cane che si adatta bene a uno stile di vita sedentario, con caratteristiche che lo rendono adatto a chi preferisce un ambiente tranquillo. La sua ricerca di una famiglia è al centro di questa vicenda.

? Punti chiave Come ha fatto Eld a non perdere la zampa dopo l'incidente?. Quali sono le caratteristiche che rendono questo cane perfetto per i sedentari?. Perché è rimasto nel canile per ben sei lunghi anni?. Come può la cooperativa Melograno garantire il successo di questa adozione?.? In Breve Emanuele Novembre coordina il comportamento animale presso la cooperativa Melograno.. Canile e Gattile regionale della Valle d'Aosta gestisce l'adozione tramite canali social.. Contatti disponibili via email a [email protected] o al numero 366 567 4843.. Il cane è ideale per persone sedentarie o anziane grazie al carattere tranquillo.. Eld, un meticcio pastore di otto anni, attende una nuova vita presso il Canile e Gattile regionale della Valle d’Aosta dopo sei lunghi anni passati nella struttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eld, il pastore che ha vinto un trauma: cerca casa dopo 6 anni

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