Un pastore tedesco di tre anni si trova attualmente in cerca di una nuova casa dopo aver perso i suoi proprietari. Il cane, chiamato Rex, ha affrontato recentemente un momento difficile legato alla scomparsa delle persone che si prendevano cura di lui. Ora si trova in un rifugio, in attesa di una nuova famiglia disposto ad accoglierlo.

Si trova a Pescara, è dietro le sbarre, motivo in più per piangere e disperarsi. Perché Rex è un cane buono, affettuoso e socievole, abituato in famiglia Ha appena 3 anni e ha già conosciuto la sofferenza più grande. Rex è un pastore tedesco, che sta soffrendo molto per la perdita dei suoi proprietari. Si trova a Pescara, è dietro le sbarre, motivo in più per piangere e disperarsi. Perché Rex è un cane buono, affettuoso e socievole, abituato in famiglia. Cerca costantemente lo sguardo di qualcuno, un viso umano che possa liberarlo e restituirgli dignità e felicità. Rex è a Pescara “ma arriva ovunque per raggiungere un cuore che lo ami”. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Rex soffre per la perdita dei suoi proprietari: pastore tedesco cerca casa

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