Un pastore di grandi dimensioni, originario del Caucaso, era noto tra i pellegrini che frequentavano il santuario di Oropa. Dopo anni di affetto e collaborazione, il proprietario ha deciso di affidare il cane ad una nuova famiglia. La vicenda ha suscitato curiosità sul motivo di questa scelta e sul ruolo che l’animale aveva all’interno della comunità di fedeli. Attualmente, si cercano dettagli sulla vita e le motivazioni che hanno portato a questa decisione.

? Domande chiave Come ha fatto un cane di tale stazza a guidare i pellegrini?. Perché il proprietario ha deciso di cedere il suo fedele compagno?. Chi ha trovato l'animale nel centro abitato di Sordevo?. Dove si trova ora il gigante buono dopo l'intervento dei carabinieri?.? In Breve Il proprietario ha ceduto l'animale di otto anni per difficoltà gestionali.. Il canile di Cossato gestisce l'adozione tramite il numero 015-98.42.509.. I carabinieri forestali di Sordevolo hanno recuperato il cane nella Valle Elvo.. Il canile di Cossato ospita da giovedì un pastore del Caucaso di otto anni, recuperato dai carabinieri forestali di Sordevolo dopo che aveva accompagnato i pellegrini lungo il cammino verso il Santuario di Oropa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oropa, il pastore del Caucaso che guidava i pellegrini cerca casa

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Sasha e Slash pastore del Caucaso e pastore dell’Asia centrale, entrambi maschi

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Il pastore diventato mascotte del Cammino di Oropa ora cerca cuccia - Chiunque fosse interessato ad adottarlo o a ricevere maggiori informazioni può rivolgersi al Canile di Cossato (015 984 2509). - x.com x.com