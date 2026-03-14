El Niño torna nel 2026? Le nuove previsioni NOAA sul fenomeno che può portare caldo e piogge estreme
Il Climate Prediction Center della NOAA ha annunciato che tra giugno e agosto 2026 potrebbe svilupparsi il fenomeno di El Niño. Questa previsione si basa sulle analisi delle condizioni atmosferiche e oceaniche che possono favorirne la formazione. El Niño è noto per influenzare il clima globale, portando a periodi di caldo e piogge intense in varie parti del mondo.
Il Climate Prediction Center della NOAA avverte che tra giugno e agosto 2026 potrebbe svilupparsi El Niño, il fenomeno climatico associato a caldo anomalo e a un maggiore rischio di eventi meteo estremi. I dati più aggiornati indicano una probabilità del 62% che si instauri e persista almeno fino alla fine dell’anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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