El Niño torna nel 2026? Le nuove previsioni NOAA sul fenomeno che può portare caldo e piogge estreme

Il Climate Prediction Center della NOAA ha annunciato che tra giugno e agosto 2026 potrebbe svilupparsi il fenomeno di El Niño. Questa previsione si basa sulle analisi delle condizioni atmosferiche e oceaniche che possono favorirne la formazione. El Niño è noto per influenzare il clima globale, portando a periodi di caldo e piogge intense in varie parti del mondo.