Tra gennaio e aprile del 2026, presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta sono stati eseguiti quattro prelievi multiorgano. Tutti sono stati effettuati dopo aver accertato l’irreversibilità di tutte le funzioni dell’encefalo. Il direttore generale ha commentato che si auspica un incremento delle donazioni di organi. La notizia arriva nel momento in cui si rende più evidente l’importanza di sensibilizzare sulla donazione, anche se non sono stati forniti dettagli sulle procedure o sui destinatari.

Tempo di lettura: 2 minuti Da gennaio ad aprile del 2026, nell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta sono stati effettuati quattro prelievi multiorgano a seguito dell’accertamento di irreversibilità di tutte le funzioni dell’encefalo. I percorsi donativi si sono conclusi positivamente grazie all’articolata macchina organizzativa e alla sinergia di attività tra le Coordinatrici Procurement dell’ospedale casertano, che lavorano in costante contatto con il Centro Regionale Trapianti della Campania, gli operatori sanitari delle Unità operative del presidio impegnate nella procedura di osservazione di morte cerebrale, e le équipe trapiantologiche intervenute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Effettuati 4 prelievi multiorgano al Sant’Anna e San Sebastiano, Volpe (dg): “Donazioni aumentino”

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