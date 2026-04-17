Latina aumentano le donazioni di organi e tessuti | tre prelievi multiorgano nel 2026

A Latina, nel 2026, si registra un incremento nelle donazioni di organi e tessuti, con tre prelievi multiorgano avvenuti finora nell'anno. La Asl locale si avvicina alla Giornata nazionale dedicata alla donazione, che si terrà il 19 aprile. I dati relativi ai prelievi mostrano un trend positivo rispetto agli anni precedenti. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tematica.

Latina, 17 aprile 2026 – La Asl di Latina si prepara alla Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, in programma il 19 aprile, con dati incoraggianti. Sino ad ora, nel primo quadrimestre del 2026, le donazioni nel territorio pontino hanno infatti registrato un significativo aumento rispetto allo stesso periodo del 2025. Da gennaio ad aprile sono stati effettuati tre prelievi multiorgano all’ospedale “ Santa Maria Goretti ” di Latina: donati un cuore, un polmone, tre fegati e quattro reni, oltre a quattro tessuti corneali. Un risultato che segna un netto miglioramento rispetto al 2025, quando nello stesso arco temporale era stato donato un solo fegato.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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