Effetto fattoria | perché i bambini Amish hanno pochissime allergie

Uno studio ha analizzato il motivo per cui i bambini Amish presentano un numero molto basso di allergie rispetto ad altri bambini. La ricerca si concentra sulla polvere presente nelle case Amish, che contiene batteri e microrganismi che potrebbero rafforzare il sistema immunitario. Inoltre, il contatto frequente con gli animali domestici nelle comunità Amish sembra contribuire alla prevenzione dell’asma e di altre allergie respiratorie. Questi aspetti sono stati oggetto di approfondimenti nel corso di recenti studi scientifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Perché la polvere nelle case Amish protegge il sistema immunitario?. Come fa il contatto con gli animali a prevenire l'asma?. Quali microbi specifici addestrano il corpo dei bambini Amish?. Come possono le città moderne replicare questa protezione naturale?.? In Breve Asma tra bambini Amish ferma all'1-2% contro l'8-10% della popolazione americana.. La polvere domestica Amish contiene sette volte più microbi rispetto ad altri ambienti.. Carole Ober dell'Università di Chicago studia l'addestramento biologico dei microrganismi agricoli.. Donata Vercelli dell'Università dell'Arizona studia protocolli preventivi per contesti urbani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Effetto fattoria: perché i bambini Amish hanno pochissime allergie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Allergie primaverili, perché stanno cambiando e che caratteristiche hanno oggiA confermarlo sono diversi studi epidemiologici e ambientali, che hanno analizzato l’andamento dei pollini nell’aria nel corso degli ultimi decenni. Un’estate in fattoria per i bambini E i genitori tornano a sorriderePadova, 17 maggio 2026 - Dalla pasta fatta a mano al pane, dalla produzione del formaggio all’olio, fino ai percorsi dedicati al miele e alle api.