Un’estate in fattoria per i bambini E i genitori tornano a sorridere

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’estate, in diverse fattorie della zona, i bambini potranno partecipare a attività pratiche legate alla produzione alimentare, come preparare la pasta fatta a mano, fare il pane, produrre formaggio e olio. Sono stati allestiti percorsi dedicati al miele e alle api, offrendo ai piccoli un’esperienza educativa sul mondo agricolo. I genitori, in questa occasione, potranno osservare e condividere momenti di svago con i figli, tornando a sorridere in un ambiente naturale e autentico.

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Padova, 17 maggio 2026 - Dalla pasta fatta a mano al pane, dalla produzione del formaggio all’olio, fino ai percorsi dedicati al miele e alle api. Non mancano esperienze legate all’orto, ai cereali e alla stagionalità. Grande spazio poi agli animali. Bambini e adulti a tu per tu con asini, cavalli, capre, pecore, galline e conigli attraverso percorsi educativi e momenti di scoperta. A tre settimane dalla fine della scuola è scattata la caccia alle settimane verdi e nelle 3.400 fattorie didattiche nelle campagne italiane si prepara l’offerta formativa per venire incontro alle richieste delle famiglie. Un tema al centro dell’open day... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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