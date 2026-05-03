Tutorial Graduatorie ATA 24 mesi modelli da compilare e non solo | le info utili QUESTION TIME con Cozzolino LIVE Lunedì 4 maggio alle 16 | 00

Lunedì 4 maggio alle 16:00 si terrà una diretta con Cozzolino, dedicata ai tutorial sulle graduatorie ATA 24 mesi. Le domande di inserimento devono essere presentate entro il 19 maggio e sono necessarie per accedere a contratti di lavoro come personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole. Durante l’evento verranno illustrati i modelli da compilare e le procedure da seguire per completare correttamente la domanda.