Tutorial Graduatorie ATA 24 mesi modelli da compilare e non solo | le info utili QUESTION TIME con Cozzolino LIVE Lunedì 4 maggio alle 16 | 00
Lunedì 4 maggio alle 16:00 si terrà una diretta con Cozzolino, dedicata ai tutorial sulle graduatorie ATA 24 mesi. Le domande di inserimento devono essere presentate entro il 19 maggio e sono necessarie per accedere a contratti di lavoro come personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole. Durante l’evento verranno illustrati i modelli da compilare e le procedure da seguire per completare correttamente la domanda.
C’è tempo fino al prossimo 19 maggio per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi, strumento indispensabile per ottenere contratti a tempo determinato o indeterminato come personale amministrativo, tecnico e ausiliario nella scuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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