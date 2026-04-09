Educare al rispetto e alla parità per dirigenti docenti e ATA una formazione completa e personalizzabile | 20 ore con attestato rilasciato da INDIRE Le info utili

Un nuovo progetto promosso da Indire offre un percorso di formazione di 20 ore rivolto a dirigenti, docenti e personale ATA, con l’obiettivo di promuovere il rispetto e la parità nelle scuole. Il portale dedicato, intitolato

Il portale "Educare al rispetto e alla parità" rappresenta l'ambiente digitale del progetto promosso da Indire. L'iniziativa rientra nel Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Educare al rispetto e alla parità: operativo il progetto del MIM con INDIRE. Valditara: “Realizziamo l'educazione al rispetto, alle relazioni, all'empatia e alla parità formando i docenti e stimolando la partecipazione attiva degli studenti”Oggi diventa pienamente operativo il progetto di formazione “Educazione al rispetto e alla parità di genere”, promosso dal Ministero dell'Istruzione...

Educare al rispetto e alla parità: operativo il progetto del MIM con INDIREOggi diventa pienamente operativo il progetto di formazione “Educazione al rispetto e alla parità di genere”, promosso dal Ministero dell’Istruzione...

Temi più discussi: Sull’educazione civica a scuola si gioca una partita decisiva: insegnare ai ragazzi il rispetto è la base; Scuola e parità di genere, il ministro Valditara e il corso della Fondazione Cecchettin; Adotta un canile: scuola e territorio insieme per educare al rispetto degli animali; LEGNAGO, EDUCARE AL RISPETTO: IL ROTARY CHIUDE IL PROGETTO OLTRE LE PAROLE COINVOLGENDO STUDENTI E FAMIGLIE. [VIDEO].

«Educare al rispetto e alla parità», al via il progetto del Ministero dell'Istruzione e del MeritoPromossa in collaborazione con Indire, l'iniziativa mira a diffondere una cultura del rispetto e dell'uguaglianza per contrastare discriminazioni attraverso un approccio organico e strutturato ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Educare al rispetto e alla parità: operativo il progetto del MIM con INDIREValditara: Realizziamo l'educazione al rispetto, alle relazioni, all'empatia e alla parità formando i docenti e stimolando la partecipazione attiva degli studenti ... ilgiornale.it

In questi giorni in cui la scuola si interroga su cosa significhi educare, ascoltare, proteggere, continuare a credere nell’amore è una scelta rivoluzionaria. Lo sa bene Matilde, protagonista del romanzo “Wittgenstein urlava a scuola” di Lucrezia Lerro, che afffront - facebook.com facebook