L’edilizia in Toscana sta vivendo un momento di crescita, contribuendo significativamente all’economia regionale. Tuttavia, si registra una preoccupante carenza di lavoratori giovani e qualificati, con oltre 7.000 operatori vicini all’età pensionabile. Questa situazione mette in evidenza un vuoto di nuove forze che potrebbero sostituire le figure più anziane, creando difficoltà a lungo termine per il settore. La mancanza di un ricambio generazionale rappresenta un problema che si protrae nel tempo.

Firenze, 21 maggio 2026 – L’edilizia toscana continua a crescere e trainare l’economia regionale, ma deve fare i conti con la mancanza di personale qualificato e il ricambio generazionale. Nei prossimi anni oltre 7mila lavoratori del settore andranno sostituiti perché hanno già superato i 60 anni. Un passaggio che rischia di mettere in difficoltà imprese e cantieri in assenza di nuove competenze tecniche e professionali. Il dato emerge dalla ricerca del centro studi di Ance Toscana presentata a Firenze durante “Generazione cantiere”, l’evento promosso dalla sezione regionale dell’Associazione nazionale costruttori edili al Palazzo degli Affari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Edilizia toscana senza ricambio generazionale. Oltre 7mila lavoratori vicini alla pensione

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