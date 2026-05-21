Edilizia toscana senza ricambio generazionale Oltre 7mila lavoratori vicini alla pensione
L’edilizia in Toscana sta vivendo un momento di crescita, contribuendo significativamente all’economia regionale. Tuttavia, si registra una preoccupante carenza di lavoratori giovani e qualificati, con oltre 7.000 operatori vicini all’età pensionabile. Questa situazione mette in evidenza un vuoto di nuove forze che potrebbero sostituire le figure più anziane, creando difficoltà a lungo termine per il settore. La mancanza di un ricambio generazionale rappresenta un problema che si protrae nel tempo.
Firenze, 21 maggio 2026 – L’edilizia toscana continua a crescere e trainare l’economia regionale, ma deve fare i conti con la mancanza di personale qualificato e il ricambio generazionale. Nei prossimi anni oltre 7mila lavoratori del settore andranno sostituiti perché hanno già superato i 60 anni. Un passaggio che rischia di mettere in difficoltà imprese e cantieri in assenza di nuove competenze tecniche e professionali. Il dato emerge dalla ricerca del centro studi di Ance Toscana presentata a Firenze durante “Generazione cantiere”, l’evento promosso dalla sezione regionale dell’Associazione nazionale costruttori edili al Palazzo degli Affari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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