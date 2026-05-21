In Toscana, il settore edilizio si trova ad affrontare una significativa sfida legata al ricambio generazionale. Nei prossimi anni, più di 7.000 lavoratori con oltre 60 anni di età dovranno essere sostituiti, creando una carenza di personale qualificato. Le imprese e i cantieri già oggi incontrano difficoltà nel reperire tecnici e operai specializzati, evidenziando la necessità di sviluppare nuove competenze per garantire continuità e crescita nel settore.

FIRENZE – Edilizia in Toscana davanti alla sfida del ricambio generazionale. Nei prossimi anni oltre 7000 lavoratori con più di 60 anni dovranno essere sostituiti, mentre imprese e cantieri fanno già i conti con la difficoltà di trovare tecnici e operai specializzati. Il dato arriva dal centro studi di Ance Toscana ed è stato presentato a Firenze, a Palazzo degli Affari, durante Generazione Cantiere, l’iniziativa promossa da Ance Toscana e Ance Toscana Giovani per raccontare il settore delle costruzioni anche nella sua dimensione più innovativa. Il comparto resta uno dei motori dell’economia regionale. Nel 2025 ha registrato una crescita del valore aggiunto del 2,3% e un aumento degli occupati di circa il 4%. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Edilizia in Toscana, Ance: servono nuove competenze

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