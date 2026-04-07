Edilizia in Sicilia | allarme giovani Chiudono 1.627 imprese solo 698 nuove Ance Sicilia | Incontri nelle scuole e nelle università per far conoscere la professione agli studenti
In Sicilia, il settore edile sta attraversando un periodo difficile, con 1.627 imprese che hanno chiuso negli ultimi tempi, mentre solo 698 nuove aziende sono state avviate. L'Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia ha segnalato un aumento delle chiusure nel territorio regionale. Nel tentativo di arginare questa tendenza, l'Associazione dell'edilizia regionale ha annunciato incontri nelle scuole e nelle università per presentare agli studenti le possibilità professionali del settore.
L'Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia registra un incremento delle chiusure delle aziende edili nel territorio regionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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