Edilizia Ance | Rincari ingiustificati sui materiali da costruzione servono misure urgenti

L’Ance segnala un aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, con numerose imprese del territorio che segnalano rincari ingiustificati. La situazione riguarda vari materiali utilizzati nel settore edilizio, e le imprese chiedono interventi immediati per affrontare questa emergenza. La crescita dei costi sta influenzando i progetti e le attività di molte aziende impegnate nel settore.

A lanciare l'allarme è Ance Forlì-Cesena, che chiede "interventi urgenti per contrastare gli effetti speculativi legati alle tensioni geopolitiche" "Numerose segnalazioni di aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione stanno arrivando in questi giorni dalle imprese del territorio". A lanciare l'allarme è Ance Forlì-Cesena, che chiede "interventi urgenti per contrastare gli effetti speculativi legati alle tensioni geopolitiche e all'aumento dei costi lungo tutta la filiera dell'edilizia". Per questo l'associazione dei costruttori segnala che "senza un intervento urgente le imprese saranno costrette a sopportare da sole gli effetti della guerra con pesanti conseguenze sulla tenuta del sistema".