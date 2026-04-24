Il Comune di Torino ha approvato un piano di finanziamenti dedicato all’economia circolare, destinando 1,8 milioni di euro a 17 progetti. Questi fondi sono rivolti a piccole e medie imprese e organizzazioni no profit operanti nel territorio urbano. L’obiettivo è sostenere iniziative che promuovano pratiche sostenibili e innovative nel settore. La ripartizione delle risorse interessa diverse aree del settore economico locale.

? Cosa sapere Il Comune di Torino ha approvato 17 progetti per 1,8 milioni di euro.. I fondi finanziano PMI e no profit per l'economia circolare nel territorio urbano.. Il Comune di Torino ha ufficialmente diffuso la graduatoria provvisoria relativa all’avviso pubblico per l’economia circolare, un piano che mette in campo oltre 1,8 milioni di euro per sostenere l’innovazione urbana attraverso la cultura e l’imprenditorialità. La selezione, inserita nel perimetro del programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, mira a rafforzare il tessuto produttivo locale supportando PMI e organizzazioni del Terzo Settore impegnate in progetti con impatto diretto sulla città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino rigenera la città: 1,8 milioni per l’economia circolare

Notizie correlate

Sostenibilità: Piunti (Conou), 'Consorzio, eccellenza di economia circolare, raccoglie e rigenera al 98%'“Il Consorzio è un'eccellenza di economia circolare, raccoglie la totalità dell'olio minerale usato italiano e lo rigenera al 98%.

Marche virtuose: rifiuti inerti, nuova economia circolare per cittàRifiuti inerti, dalle Marche un modello di economia circolare contro l'abbandono selvaggio Un’inedita collaborazione tra Confartigianato, il...

Contenuti e approfondimenti

torino: compare a Vanchiglietta il nuovo city brandSono comparsi in sordina nelle strade di Vanchiglietta, in pieno stile sabaudo, i primi manifesti con il nuovo city brand che racconterà Torino nel mondo da qui ai prossimi anni. torino.repubblica.it

'torino:', il city brand racconta le tante facce della cittàSono comparsi in città i primi manifesti che preannunciano il city brand che vuole promuovere e raccontare le diverse facce e vocazioni del capoluogo piemontese. (ANSA) ... ansa.it