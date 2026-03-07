Ambiente | riconoscimento a Cascina durante la conferenza ‘Rifiuti ed Economia Circolare’

Durante la conferenza regionale toscana su “Rifiuti ed Economia Circolare”, il Comune di Cascina ha ricevuto un riconoscimento per aver ottenuto risultati significativi nella riduzione del rifiuto urbano residuo. L’evento si è svolto il 6 marzo 2026 e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori del settore. Il premio è stato consegnato in occasione di questa iniziativa dedicata alle pratiche di gestione sostenibile dei rifiuti.

Cascina (PI), 6 marzo 2026 – Il Comune di Cascina è stato premiato durante la Conferenza regionale toscana su "Rifiuti ed Economia Circolare" per gli importanti risultati raggiunti nella riduzione del rifiuto urbano residuo. Nel 2024, infatti, Cascina ha fatto registrare una produzione pro capite di rifiuto urbano residuo (RUR) pari a 95,6 kg per abitante, un dato che colloca il Comune tra i 39 in Toscana (su un totale di 273) che si mantengono sotto la soglia dei 100 kg annui. "Si tratta di un risultato molto importante per Cascina – sottolinea il sindaco Michelangelo Betti – perché va a sommarsi a quello della raccolta differenziata che vede il nostro territorio all'81,35%, ovvero tra i 45 Comuni della Toscana a superare la quota dell'80% e tra i primi 5 con dimensioni simili al nostro.