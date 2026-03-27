Un caso di aviaria è stato segnalato in una persona con condizioni di salute precedenti, proveniente da un Paese dell'Unione Europea. L’European Centre for Disease Prevention and Control ha comunicato che non vi sono motivi di allarme, poiché sono disponibili i vaccini contro il virus. La persona è attualmente sotto osservazione, mentre le autorità monitorano la situazione e continuano a raccogliere informazioni.

Secondo la Commissione, “il rischio per la popolazione generale in relazione all’influenza aviaria rimane molto basso. L’Ecdc, l’agenzia che monitora tutte le malattie nell’Ue, ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che l’infezione è stata trasmessa a un uomo che era un viaggiatore. Proveniva da un altro continente e, inoltre, questa persona presentava già alcune patologie preesistenti, quindi era piuttosto vulnerabile”. Il caso è stato rilevato “in Italia – continua Hrncirova – e al momento la persona è ricoverata in ospedale; i medici stanno cercando di ricostruire i suoi contatti”. La portavoce ricorda che “negli ultimi 20 anni sono stati segnalati circa 200 casi umani provenienti da altri continenti, non dall’Europa, e solo due infezioni sono risultate fatali”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Caso umano di aviaria, Ecdc (UE): “Nessun allarme, abbiamo i vaccini”

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