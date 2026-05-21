Ecco perché la serie A sfumata ancora una volta è un fallimento del Palermo targato City Group
Il sogno di tornare in Serie A per il Palermo si interrompe ancora una volta, questa volta in semifinale. La squadra ha perso la possibilità di accedere alla massima categoria dopo la sconfitta contro il Catanzaro, basata sul risultato dell’andata. La partita si è conclusa con l’eliminazione definitiva e la promozione rimane un obiettivo rimandato. La squadra ha concluso la semifinale con il risultato che ha deciso l’esito complessivo della doppia sfida.
L’appuntamento con il sogno serie A è nuovamente rimandato. Ancora una volta. Ieri sera il Palermo ha detto addio alla promozione, eliminato dal Catanzaro in semifinale in virtù del risultato dell’andata. Al Barbera non è bastato il 2-0 firmato Pohjanpalo e Rui Modesto per ribaltare il 3-0 del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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