Sono state presentate le nuove piazze giardino, con un progetto che prevede l'intervento di un noto architetto specializzato in spazi verdi. La riqualificazione del centro richiederà diversi anni di lavori e risorse finanziarie, con una serie di delibere da discutere e approvare in consiglio comunale. La progettazione si concentra sull'inserimento di ampie aree verdi, con l'obiettivo di trasformare l'area in un punto di aggregazione per i cittadini. La discussione tra i membri dell'assemblea è ancora in corso.

Per la riqualificazione del centro ci vorranno anni, soldi e mani alzate in Consiglio. Per il momento, però, qualcosa si muove: la giunta ha preso atto dei contenuti del masterplan relativo ai lavori di riqualificazione urbana dello spazio compreso tra piazza Conciliazione, fulcro della vita desiana, e via Lampugnani. Una vecchia idea, già avanzata dall’amministrazione guidata da Roberto Corti e ora ripresa a distanza di sette anni dal sindaco Carlo Moscatelli e dalla sua squadra di governo. Non una sorpresa: l’intenzione era già stata annunciata durante la campagna elettorale. Ai tempi di Corti erano addirittura tre gli interventi previsti: l’asse della cultura con sviluppo est-ovest, quello commerciale lungo via Garibaldi e corso Italia in direzione nord-sud e un reticolo del centro storico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco le piazze giardino. L’archistar Desvigne colora il centro di verde

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