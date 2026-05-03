Agrigento colora le sue piazze con le azalee dell' Airc per sostenere la ricerca

Ad Agrigento, le piazze si sono riempite di azalee domenica 10 maggio, in occasione della festa della mamma. L'iniziativa, promossa dalla fondazione Airc, mira a raccogliere fondi per sostenere la ricerca sul cancro. La giornata ha visto la partecipazione di cittadini che hanno acquistato le piante per contribuire alla causa. L'evento si è svolto in diverse aree della città, con bancarelle e stand informativi.

In occasione della festa della mamma, domenica 10 maggio, la solidarietà torna ad animare Agrigento con l'iniziativa nazionale dell'Azalea della ricerca promossa dalla fondazione Airc. L'evento, che coinvolge oltre 3.900 piazze in tutta Italia, vede i volontari impegnati nella distribuzione delle.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Ricerca oncologica: il Filo della Solidarietà colora Castellabate per la Fondazione AIRCDal primo al 3 maggio 2026, le vie di Santa Maria di Castellabate tornano a colorarsi con Il Filo della Solidarietà, l’iniziativa benefica promossa... A Napoli tornano le Uova della ricerca Airc con tante sorprese preziose firmate Casa AscioneSi rinnova anche quest’anno a Napoli l’appuntamento con le Uova della Ricerca, iniziativa nata nel 2009 e promossa da Fondazione AIRC Comitato...