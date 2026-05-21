Un uomo ha ottenuto la cittadinanza italiana attraverso il passaporto rilasciato dal padre. Nonostante siano emerse accuse di terrorismo nei suoi confronti, la legge attuale non prevede la revoca della cittadinanza acquisita in questo modo. La vicenda solleva interrogativi sulla procedura di riconoscimento della cittadinanza e sui limiti che questa può avere in presenza di accuse penali. La questione riguarda anche le implicazioni legali di un passaporto ottenuto per discendenza e le conseguenze di eventuali accuse future.

L’aspirante stragista ha preso il passaporto grazie al padre. E pure se fosse accusato di terrorismo non potrebbe perderlo. Se non sarà per sua scelta, Salim El Koudri, il cittadino italo-marocchino che sabato ha tentato una strage a Modena, non perderà la cittadinanza italiana, acquisita nel 2009 in contemporanea con il padre Mohammed. «È italiano come me e lei», conferma un autorevole esponente della maggioranza. Questa è la legge anche per chi commette reati gravissimi e un’eventuale modifica della norma non potrà essere retroattiva, per non divenire incostituzionale. In Italia chi ha acquisito la cittadinanza da minorenne ed è figlio di un cittadino italiano, anche naturalizzato, resta italiano per sempre. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ecco in che modo Salim El Koudri è diventato cittadino italiano

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