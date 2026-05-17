Meloni a Modena abbraccia il cittadino che ha bloccato Salim El Koudri | Così una vita normale diventa esempio grazie Luca

Durante un comizio a Modena, il leader di un partito ha incontrato un cittadino che ha bloccato un sospetto coinvolto in un episodio di tentato omicidio. La leader ha ringraziato pubblicamente la persona, dicendo che il suo gesto può diventare un esempio di normalità che si trasforma in eroismo, e ha commentato che il vero valore si manifesta quando il cuore sceglie di agire per il bene, anche a costo di mettere a rischio la propria sicurezza.

«Ciò che rende eroica una persona normale è l’istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio». Inizia così il post pubblicato sui social dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dedicato a Luca Signorelli, uno dei cittadini che ieri hanno contribuito a fermare Salim El Koudri, il 31enne che ha investito sette persone in via Emilia Centro, a Modena, a bordo di una Citroen C3. «Gli eroi, in fondo – prosegue la premier – non sono persone straordinarie: sono uomini e donne comuni che, in un momento decisivo, mettono ciò che è giusto davanti a sé stessi». Modena, Mattarella e Meloni dai feriti. Salim El Koudr e la folle corsa dell’auto sui pedoni. 🔗 Leggi su Open.online

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Mattarella e Meloni visitano i feriti di Modena, la premier abbraccia Luca Signorelli

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