Chi è l’uomo che ha investito i passanti a Modena | Salim el Koudri italiano di seconda generazione laurea in Economia incensurato
Un uomo di 31 anni, con una laurea in Economia, è stato coinvolto nell’incidente che ha investito alcuni passanti a Modena. Di nazionalità italiana di seconda generazione e origini marocchine, è nato e cresciuto a Seriate, in provincia di Bergamo. L’uomo, che al momento non ha precedenti penali, è stato fermato dalle forze dell’ordine subito dopo l’accaduto. Le motivazioni e le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Modena, 16 maggio 2026 – Trentuno anni, una laurea in Economia. Italiano di seconda generazione, origine marocchina, i Natali a Seriate, provincia di Bergamo. Residenza: nel Modenese. Casellario giudiziario, pare, immacolato: è incensurato. Si chiama Salim el Koudri l’uomo che nel pieno pomeriggio di sabato 16 maggio ha puntato e travolto decine di passanti nel centro della città, in via Emilia. In base a quanto emerge sembra l’uomo non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. https:www.ilrestodelcarlino.itvideolauto-punta-i-pedoni-e-li-travolge-il-video-dalle-telecamere-ppkbye82 Diversi i feriti sbalzati a terra: almeno sette di cui 3 gravi (due trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna, gli altri tra Baggiovara e il Policlinico). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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