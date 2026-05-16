Chi è l’uomo che ha investito i passanti a Modena | Salim el Koudri italiano di seconda generazione laurea in Economia incensurato

Un uomo di 31 anni, con una laurea in Economia, è stato coinvolto nell’incidente che ha investito alcuni passanti a Modena. Di nazionalità italiana di seconda generazione e origini marocchine, è nato e cresciuto a Seriate, in provincia di Bergamo. L’uomo, che al momento non ha precedenti penali, è stato fermato dalle forze dell’ordine subito dopo l’accaduto. Le motivazioni e le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

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