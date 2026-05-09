Eccellenza Fermana il neo presidente ha incontrato la squadra

Da sport.quotidiano.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì al Bruno Recchioni si è svolto un incontro tra il nuovo presidente della Fermana e la squadra. Prima dell’allenamento guidato dal mister, tutto lo staff dirigenziale ha avuto un colloquio con i giocatori. L’appuntamento si è svolto nel tardo pomeriggio e ha visto la presenza di tutti i membri della dirigenza. La squadra ha poi proseguito con la sessione di allenamento programmata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giovedì al Recchioni è stato un momento importante per la Fermana al Bruno Recchioni. Prima dell’allenamento della squadra agli ordini di mister Gentilini, l’intero staff dirigenziale è stato a colloquio con la squadra. Ed è stata la prima volta, dopo l’acquisto delle quote di maggioranza, per il neo presidente e amministratore Sergio Romoli. Un colloquio diretto con la squadra in cui è stata ribadito chiaramente che l’obiettivo della società e di tutto l’ambiente è quello di uscire vincitori dalle prossime gare di spareggio e dunque salire in Serie D. Al fianco di Romoli il presidente onorario Umberto Simoni, il socio di minoranza Gianfilippo Simoni, il vice presidente Samuele Isidori e il direttore sportivo Sergio Filipponi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

eccellenza fermana il neo presidente ha incontrato la squadra
© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Fermana, il neo presidente ha incontrato la squadra
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Eccellenza: il presidente elogia la squadra dopo il sorpasso sulla capolista Fermana. Bene Urbino e Fermignanese, un "brodino» per l’Urbania. K Sport da urlo, Tiboni: "Testa e cuore, avanti fino alla fine»

Il Presidente federale Luigi Mazzone ha incontrato a Roma i CT del settore olimpico della scherma azzurraA Roma si è tenuto un incontro tra il presidente federale Luigi Mazzone e i commissari tecnici del settore olimpico della scherma italiana, convocati...

Una raccolta di contenuti

Il big match di Eccellenza. La Fermana sfida il TrodicaE’ il giorno tanto atteso al Bruno Recchioni: alle 15 si gioca la super sfida di Eccellenza tra Fermana e Trodica. Prima contro seconda in classifica, quattro i punti di differenza, in campo i due ... ilrestodelcarlino.it

eccellenza fermana il neoFermana, anche i tifosi si mobilitano per gli spareggiIn attesa di conoscere il nome della propria avversaria agli spareggi nazionali, la Fermana continua la propria marcia di ... ilrestodelcarlino.it

Digita per trovare news e video correlati.