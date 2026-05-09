Giovedì al Bruno Recchioni si è svolto un incontro tra il nuovo presidente della Fermana e la squadra. Prima dell’allenamento guidato dal mister, tutto lo staff dirigenziale ha avuto un colloquio con i giocatori. L’appuntamento si è svolto nel tardo pomeriggio e ha visto la presenza di tutti i membri della dirigenza. La squadra ha poi proseguito con la sessione di allenamento programmata.

Giovedì al Recchioni è stato un momento importante per la Fermana al Bruno Recchioni. Prima dell’allenamento della squadra agli ordini di mister Gentilini, l’intero staff dirigenziale è stato a colloquio con la squadra. Ed è stata la prima volta, dopo l’acquisto delle quote di maggioranza, per il neo presidente e amministratore Sergio Romoli. Un colloquio diretto con la squadra in cui è stata ribadito chiaramente che l’obiettivo della società e di tutto l’ambiente è quello di uscire vincitori dalle prossime gare di spareggio e dunque salire in Serie D. Al fianco di Romoli il presidente onorario Umberto Simoni, il socio di minoranza Gianfilippo Simoni, il vice presidente Samuele Isidori e il direttore sportivo Sergio Filipponi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Fermana, il neo presidente ha incontrato la squadra

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