eccellenza la fermana rientra dopo lo stop a montefano gara per sognare

Dopo tre settimane di pausa, la Fermana torna in campo per una trasferta a Montefano. La pausa, arrivata in un momento cruciale della stagione, ha lasciato i giocatori in attesa di riprendere le gare ufficiali. La squadra si prepara per una partita che potrebbe influenzare la posizione in classifica e avviare un tentativo di risalita. La sfida rappresenta un’occasione per cercare di raccogliere punti importanti.

Una sosta lunga tre settimane è sempre dura da digerire, soprattutto se arriva nel momento chiave della stagione e in particolare se la situazione in classifica è tutta da definire. Ecco però che ancora poco più di 24 ore e si torna in campo in Eccellenza, dove c’è ancora un primo posto da assegnare ma anche una corsa playoff che si è riaperta nelle ultime giornate. Fermana che si presenta protagonista in entrambe le cose. Partiamo dal primo posto dove, a tre giornate dalla fine e con 9 punti a disposizione, recuperare i quattro punti di distanza dalla capolista Montecchio sembrano un’impresa ardua ma, almeno sulla carta, non impossibile. E... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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La Fermana in campo: il mirino è puntato sul MontefanoFERMO E’ tornata ad allenarsi la Fermana, dopo qualche giorno di pausa e di recupero pieno, in vista del rush finale di campionato che deciderà...

Fermana a Montefano per un match dalle mille insidieUltimi allenamenti prima del ritorno in campo per la Fermana impegnata domenica in casa del Montefano in un match dalle mille insidie ma che,...

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Eccellenza. La Fermana rientra dopo lo stop. A Montefano gara per sognareA tre giornate dalla fine recuperare la distanza dalla capolista Montecchio è arduo ma non impossibile. sport.quotidiano.net

Ferretti ex senza veleno: Fermana esperienza costruttiva, per Montefano un playoff anticipatoECCELLENZA - Il classe '86 trascinatore dei viola al quarto posto. L'anno scorso in D prima parte al Recchioni: Orgoglioso della carriera fatta Ha vinto in C a Trapani arrivando in cadetteria, ha vi ... youtvrs.it