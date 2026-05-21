EasyJet conferma tutti i voli per l'estate 2026 | Nessun problema di approvigionamento di carburante
EasyJet ha annunciato che manterrà in programma tutti i voli per l’estate 2026, assicurando che non ci saranno problemi di approvvigionamento di carburante. La compagnia ha comunicato che non ci sono difficoltà nell’approvvigionamento di carburante per le operazioni previste nei prossimi anni, in risposta alle preoccupazioni generate dalla crisi legata alla guerra in Iran. Questa decisione arriva dopo che in passato si erano verificati ritardi legati a difficoltà nel reperire carburante per alcuni voli.
EasyJet si prepara all'arrivo dell'estate 2026 e ha rassicurato i fan dopo i problemi di carenza di carburante provocati dalla guerra in Iran. Il CEO dell'azienda è intervenuto personalmente per comunicare che tutti i voli in programma sono confermati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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