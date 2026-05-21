EasyJet conferma tutti i voli per l'estate 2026 | Nessun problema di approvigionamento di carburante

EasyJet ha annunciato che manterrà in programma tutti i voli per l’estate 2026, assicurando che non ci saranno problemi di approvvigionamento di carburante. La compagnia ha comunicato che non ci sono difficoltà nell’approvvigionamento di carburante per le operazioni previste nei prossimi anni, in risposta alle preoccupazioni generate dalla crisi legata alla guerra in Iran. Questa decisione arriva dopo che in passato si erano verificati ritardi legati a difficoltà nel reperire carburante per alcuni voli.

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