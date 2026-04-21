Sale il livello dell' acqua negli invasi Schifani | In estate nessun problema di approvigionamento

Durante la stagione estiva, i problemi di approvvigionamento idrico sembrano essere stati superati, secondo quanto dichiarato da Renato Schifani. L'aumento dei livelli negli invasi ha portato a un miglioramento della disponibilità di acqua, eliminando la necessità di razionamenti o di rubinetti a secco. Le condizioni attuali consentono di parlare di un quadro più stabile e tranquillo per le forniture idriche durante i mesi più caldi.

I rubinetti a secco e il razionamento dell'acqua durante la stagione estiva sono solo un ricordo. Parola di Renato Schifani. La Regione Siciliana comunica che le risorse idriche nell'Isola sono “più che sufficienti ad affrontare con serenità l'estate”, si legge in una nota in cui si fa.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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