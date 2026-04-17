Voli EasyJet a rischio per l'estate il CEO Jarvis rassicura | Fino a metà maggio non abbiamo preoccupazioni

EasyJet ha dichiarato che i voli previsti fino a metà maggio non sono a rischio, mentre il CEO ha rassicurato sui prossimi mesi estivi. La compagnia si trova in un contesto di incertezza crescente per il settore aereo, ma al momento non sono previste cancellazioni o riduzioni di volo. La situazione generale rimane complessa, con molte compagnie che monitorano attentamente le condizioni operative e le eventuali modifiche ai programmi di volo.

Easyjet sembra rimanere positiva in uno scenario sempre più drammatico per le compagnie aeree: il Ceo Jarvis ha infatti affermato che non hanno intenzione di cancellare voli nei prossimi mesi e la crisi carburante ha avuto ripercussioni più che altro sul loro profitto a causa dell'aumento dei prezzi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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