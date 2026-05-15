Sul lungomare di Salerno si è svolto un evento dedicato a Serse Cosmi, al quale è stata consegnata una maglia speciale in suo onore. La consegna è avvenuta di fronte al pubblico presente, con una figura nota che ha consegnato il riconoscimento personalmente. Durante l’evento, si è ricordato anche Stefano Allocchio, il cui passato si collega in qualche modo a questa cerimonia. La manifestazione si inserisce nel contesto del Giro d’Italia, che attraversa diverse località italiane.

? Punti chiave Chi ha consegnato personalmente la maglia speciale a Serse Cosmi?. Come si intreccia il passato di Stefano Allocchio con questo omaggio?. Perché il Giro d'Italia ha scelto proprio l'allenatore della Salernitana?. Cosa rappresenta simbolicamente quel gesto avvenuto sul Lungomare Trieste?.? In Breve Stefano Allocchio e Virgilio Rossi hanno consegnato la maglia sul Lungomare Trieste.. Allocchio vinse una tappa del Giro d'Italia proprio a Salerno nel 1985.. L'omaggio avviene durante il passaggio della sesta tappa della 109a edizione.. L'evento unisce il calcio locale alla storia del ciclismo sul territorio salernitano.. Il Lungomare Trieste di Salerno accoglie oggi la carovana del Giro d’Italia con un omaggio speciale destinato a Serse Cosmi, allenatore della Sa-lernitana, durante il passaggio della sesta tappa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro d’Italia a Salerno: omaggio speciale per Serse Cosmi sul lungomare

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