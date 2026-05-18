Chi è Mario Landolfi reo confesso dell'omicidio delle due prostitute a Pollena Trocchia | Mi sono difeso

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 49 anni, residente in provincia, ha ammesso di aver ucciso due donne in due momenti distinti durante un litigio. Secondo la sua versione, le uccisioni sono avvenute in momenti diversi e lui si sarebbe difeso, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La vicenda si è verificata a Pollena Trocchia, un comune della zona. La confessione è arrivata nel corso di un interrogatorio, nel quale l’uomo ha dichiarato di aver agito per legittima difesa.

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Il 49enne di Sant'Anastasia ha confessato di avere ucciso le due donne in due momenti diversi durante una lite, ma ha sostenuto di averlo fatto per legittima difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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