Chi è Mario Landolfi reo confesso dell'omicidio delle due prostitute a Pollena Trocchia | Mi sono difeso

Un uomo di 49 anni, residente in provincia, ha ammesso di aver ucciso due donne in due momenti distinti durante un litigio. Secondo la sua versione, le uccisioni sono avvenute in momenti diversi e lui si sarebbe difeso, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La vicenda si è verificata a Pollena Trocchia, un comune della zona. La confessione è arrivata nel corso di un interrogatorio, nel quale l’uomo ha dichiarato di aver agito per legittima difesa.

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