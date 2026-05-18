L'interrogatorio di Mario Landolfi l'assassino delle due donne a Pollena Trocchia | Ho deciso di far trovare i corpi

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Landolfi ha ammesso di aver ucciso le due donne, che erano prostitute, trovate in un cantiere edile a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Durante l'interrogatorio, ha dichiarato di aver deciso di far trovare i corpi. Le vittime sono state eliminate durante una discussione riguardante questioni di denaro. La polizia aveva già individuato Landolfi come sospettato, e l'uomo ha fornito ora una versione dei fatti in cui riconosce la propria responsabilità.

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Mario Landolfi ha confessato l'omicidio delle due donne, entrambe prostitute, trovate in un cantiere edile a Pollena Trocchia (Napoli); sarebbero state uccise durante una discussione per questioni di soldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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