Il governo di Teheran ha dichiarato che il blocco navale statunitense dello Stretto di Hormuz rappresenta una violazione illegale della tregua in corso. La dichiarazione è stata rilasciata ieri, confermando che le azioni degli Stati Uniti sono considerate una violazione dei termini stabiliti. La questione riguarda la presenza militare statunitense nella zona strategica, che Teheran considera una violazione delle intese raggiunte.

- TEHERAN, 19 APR - "Il blocco statunitense dello Stretto di Hormuz è illegale e viola l'attuale cessate il fuoco". Così il portavoce del Ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei su X dopo che Donald Trump ha accusato l'Iran di violare l'accordo di cessate il fuoco. "Il blocco dei porti e delle coste iraniane non solo viola il cessate il fuoco, mediato dal Pakistan, ma costituisce anche un atto criminale", ha sottolineato Baghaei, aggiungendo: "Viola la Carta delle Nazioni Unite, che considera il blocco dei porti e delle coste di un Paese un atto di aggressione" e "rappresenta una punizione collettiva nei confronti del popolo iraniano".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teheran, sono gli Usa a violare la tregua con un blocco navale illegale

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