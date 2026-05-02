Dopo l’arresto di Abukeshek, un rappresentante spagnolo ha rivolto tre messaggi al governo israeliano, definendo il sequestro come illegale. Ha affermato che la Spagna tutela i propri cittadini e difende il diritto internazionale, sostenendo che questa azione costituisce una violazione delle norme internazionali. Le dichiarazioni sono state pubblicate in risposta a quanto avvenuto, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle conseguenze.

“Voglio dire tre cose a Netanyahu. La Spagna protegge sempre i suoi cittadini. Difendiamo sempre il diritto internazionale e questa è una nuova violazione del diritto internazionale. E terzo: vogliamo la libertà del cittadino spagnolo che è stato sequestrato illegalmente da parte del governo israeliano”. Con la consueta chiarezza espositiva, durante una iniziativa elettorale in Andalusia, il premier spagnolo Pedro Sànchez ha mandato un messaggio al suo collega israeliano Benyamin Netanyahu dopo che una nave della Marina israeliana ha trattenuto e portato in Israele Saif Abukeshek, palestinese nato in un campo profughi in Cisgiordania che è cittadino spagnolo (vive da vent’anni a Barcellona ).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Voglio dire tre cose a Netanyahu”: il messaggio di Sànchez al governo israeliano dopo l’arresto di Abukeshek. “Un sequestro illegale”

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