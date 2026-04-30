Un blitz del ROS ha portato al sequestro di beni per circa 8 milioni di euro, coinvolgendo un imprenditore legato ai clan in due regioni. Durante le operazioni sono stati posti sotto sequestro patrimoni, società e conti correnti. Le indagini hanno identificato legami con i clan Puca, Verde e Ranucci, e si sono concluse con una condanna per voto di scambio politico-mafioso. L'azione si è svolta tra Napoli e L’Aquila.

Patrimoni, società e conti sotto sigillo dopo le indagini su legami con i clan Puca, Verde e Ranucci e condanna per voto di scambio politico-mafioso. Nella mattinata odierna i Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale di Napoli hanno eseguito un provvedimento di sequestro beni, finalizzato alla confisca, emesso dal Tribunale – 2^ Sezione Misure di Prevenzione – di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, a carico di un noto imprenditore originario di Sant’Antimo (NA), attivo nel settore della sanità privata e immobiliare. In particolare, il sequestro riguarda 6 immobili e 2 terreni ubicati nella provincia...🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sequestro da 8 milioni a imprenditore legato ai clan: blitz del ROS tra Napoli e L’Aquila

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