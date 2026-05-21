È sempre mezzogiorno su Rai 1 si apre con la battuta a sfondo sessuale di Daniele Persegani | Giovedì gnocca

Da virgilio.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La puntata del 21 maggio di “È sempre mezzogiorno“, cooking show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, si è aperta con una battuta a sfondo sessuale di Daniele Persegani. Il cuoco, mentre stava scherzando con la collega Zia Cri, si è lasciato andare a un’espressione ‘pepata’. “Giovedì gnocca“, ha esclamato, esplodendo poi in una fragorosa risata. "È sempre mezzogiorno", battuta 'pepata' di Daniele Persegani su Rai 1: "Giovedì gnocca" La precedente gaffe dei piselli Le gaffe storiche di Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno”, battuta ‘pepata’ di Daniele Persegani su Rai 1: “Giovedì gnocca” Persegani, in apertura di puntata, ha dato il buongiorno ai telespettatori, ricordando che in palio c’era la “busta d’oro” di mille euro in buoni pasto destinati a chi avesse indovinato “La ricetta del mezzogiorno”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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